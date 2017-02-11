Байконур стал темой обсуждения российского и казахстанского вице-премьеров

В рамках двусторонних переговоров представители России и Казахстана обсуждали военно-промышленное сотрудничество сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьер России Дмитрия Рогозина.

«В доме правительства РФ состоялись российско-казахстанские переговоры с участием первого вице-премьера Республики Казахстан Аскара Мамина по Байконуру и вопросам военно-промышленного сотрудничества», — написал Рогозин в пятницу, 10 февраля, в Facebook.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в российском правительстве занимается курированием оборонно-промышленного комплекса, а также космической тематикой.