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Байконур стал темой обсуждения российского и казахстанского вице-премьеров

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Москва
10:49 11 Февраля 2017
обсуждение, россия, байконур, казахстан, переговоры, рогозин
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В рамках двусторонних переговоров представители России и Казахстана обсуждали военно-промышленное сотрудничество сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьер России Дмитрия Рогозина.

«В доме правительства РФ состоялись российско-казахстанские переговоры с участием первого вице-премьера Республики Казахстан Аскара Мамина по Байконуру и вопросам военно-промышленного сотрудничества», — написал Рогозин в пятницу, 10 февраля, в Facebook.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в российском правительстве занимается курированием оборонно-промышленного комплекса, а также космической тематикой.

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