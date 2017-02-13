Лидеры России и США могут встретиться на форуме G-20 в Германии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока речи о более ранней встречи лидеры двух государств не идет.

«О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года «двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет», — цитирует слова Пескова агентство «Интерфакс».

28 января Путин и Трамп провели телефонный разговор, беседа продолжалась около 40 минут.

По данным российского МИД, Путин и Трамп затронули тему Ирана, Северной Кореи и о проблематике нераспространения оружия массового уничтожения.

Американские СМИ говорили о том, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенный в 2010 году при администрации Барака Обамы.