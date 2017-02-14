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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым реформировать Совет Безопасности

Главная Политика
Москва
05:53 14 Февраля 2017
генсек, реформа, оон, совет, безопасность, европа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Антониу Гутерриш считает, что в нынешнем виде Совет Безопасности не может эффективно реагировать на проблемы, существующие в мире. Он призывает реформировать структуру совета и международные финансовые учреждения.

«Если посмотреть, например, на ООН, то сегодня налицо явное недоверие к Совету Безопасности, ясное понимание того, что Совет Безопасности больше не соответствует логике сегодняшнего мира, который отличается от мира, существовавшего после Второй мировой войны, когда был создан этот Совет», — сказал генеральный секретарь во время своего выступления на Всемирном саммите по вопросам управления в Дубае.

Он считает, что многим международным организациям не хватает способности эффективно реагировать на современные проблемы.

«Мы были свидетелями трудностей при преодолении глобального финансового кризиса. Необходимы глубокие реформы глобальных институтов. Реформы, которые связаны с деятельностью Совета Безопасности, а также финансовых институтов... Но в реформах нуждаются и все аспекты нашей работы», — приводит слова генерального секретаря ООН агентство «Интерфакс».

Антониу Гутерриш отметил, что также пора реформировать и ооновскую систему в сфере развития.

Фото © AFP 2017/ Kena Betancur 

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