Милонов будет выражаться аккуратнее

Депутат из Петербурга, входящий в состав партии «Единая Россия» Виталий Милонов, рассказал, что считает требование депутата Алексея Ковалева отправить его на проверку к психиатру и привлечь к уголовной ответственности способом самопиара. Об этом он заявил «Ленте.ру».

«Я искренне благодарен, что так эту тему обострили. Наверное, благодаря этому я смогу еще более аккуратно выражаться, хотя куда уж более аккуратно», — сказал депутат. Милонов также подчеркнул, что Ковалев уже не первый раз обвиняет его в неадекватности

Виталий Милонов также подчеркнул, что не оскорблял евреев. Он заявил, что его слова о Борисе Вишневском и Максиме Резнике — оба — депутаты петербургского Заксобрания, выступающие против передачи Исаакиевского собора, — выдернули его слова из контекста. «Я не могу быть антисемитом, у меня жена еврейка», — сказал Милонов.

Он также отметил, что и далее будет поднимать вопросы о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. «Я от этой темы уходить не буду, но считаю, что размен национальной карты в дискуссии просто неприличен», — сказал Милонов.

Накануне, 13 февраля, депутат Ковалев попросил привлечь к уголовной ответственности Виталия Милонова за разжигание национальной ненависти и вражды. Свою претензию он связал с одним из недавних высказываний Милонова. Слова единоросса касались спора вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Некоторое время назад Виталий Милонов заявлял, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям».