В Южной Корее пройдет заседание совета безопасности из-за смерти брата Ким Чен Ына

В Южной Корее премьер Хван Гё Ан проводит заседание совета безопасности, на котором обсуждает смерть брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Рёнхап, ссылаясь на представительство премьер-министра.

Ким Чен Нам был старшим сыном экс-лидера КНДР Ким Чен Ира. Мужчина давно не жил на территории КНДР. Он занимался бизнесом и обосновался в Макао. Какое-то время назад его называли возможным преемником Ким Чен Ира. Однако место отца занял Ким Чен Ын.



Как сообщают международные СМИ, в понедельник, 13 февраля, Ким Чен Наму в Малайзии внезапно стало плохо и он скончался.

Согласно одной из версий, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

В агентстве Reuters уточнили, что США уверены — Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.