15 февраля
Россия
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Южной Корее пройдет заседание совета безопасности из-за смерти брата Ким Чен Ына

Главная Политика
Москва
04:46 15 Февраля 2017
корея, совещание, южная, кндр, кончина, брат, лидер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Южной Корее премьер Хван Гё Ан проводит заседание совета безопасности, на котором обсуждает смерть брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Рёнхап, ссылаясь на представительство премьер-министра.

Ким Чен Нам был старшим сыном экс-лидера КНДР Ким Чен Ира. Мужчина давно не жил на территории КНДР. Он занимался бизнесом и обосновался в Макао. Какое-то время назад его называли возможным преемником Ким Чен Ира. Однако место отца занял Ким Чен Ын.

Как сообщают международные СМИ, в понедельник, 13 февраля, Ким Чен Наму в Малайзии внезапно стало плохо и он скончался.

Согласно одной из версий, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

В агентстве Reuters уточнили, что США уверены — Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Политика

Новости Москвы: Милонов будет выражаться аккуратнее

Милонов будет выражаться аккуратнее

14.02.2017
Россия

Об этом заявил сам петербургский депутат

Новости Москвы: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым реформировать Совет Безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым реформировать Совет Безопасности

14.02.2017
Россия

Совету нужно реагировать на современные проблемы, уверен генсек ООН

Новости Москвы: Лидеры России и США могут встретиться на форуме G-20 в Германии

Лидеры России и США могут встретиться на форуме G-20 в Германии

13.02.2017
Россия

Встреча «двадцатки» пройдет в июле

Новости Москвы: Байконур стал темой обсуждения российского и казахстанского вице-премьеров

Байконур стал темой обсуждения российского и казахстанского вице-премьеров

11.02.2017
Россия

 Космодром Байконур обсуждали на переговорах в Москве

Новости Москвы: Вячеслав Володин сообщил, когда России вернется в ПАСЕ

Вячеслав Володин сообщил, когда России вернется в ПАСЕ

10.02.2017
Россия

Спикер Госдумы назвал условия, согласно которым делегация из России может снова работать в ПАСЕ

Новости Москвы: Между Россией и Словенией будет подписан договор по поставкам газа в 2018-2022 годах

Между Россией и Словенией будет подписан договор по поставкам газа в 2018-2022 годах

10.02.2017
Россия

Подписание документа пройдет в рамках визита президента Словении Борута Пахора

Новости Москвы: Озвучена примерная дата начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС

Озвучена примерная дата начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС

09.02.2017
Россия

В своем микроблоге Twitter о возможной дате сообщил журналист «Радио Свобода»

Новости Москвы: Президент Владимир Путин может поучаствовать в майском саммите «Шелкового пути»

Президент Владимир Путин может поучаствовать в майском саммите «Шелкового пути»

09.02.2017
Россия

Саммит пройдет 14-15 мая в Пекине

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.