Владимир Путин пригласил приехать в Россию нового президента ФРГ

Избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил приглашение от российского лидера Владимира Путина. Он может посетить Россию, как только в ступит в должность президента ФРГ, сообщает в среду, 15 февраля, газета «Известия», ссылаясь на источники в германских внешнеполитических кругах.

«В отличие от своего предшественника Франк-Вальтер Штайнмайер не отказывается от визита в Россию. Избранный президент Германии может посетить Россию в новом качестве. Приглашение от президента России Владимира Путина он уже получил. О точных сроках визита говорить пока рано, избранный президент еще не вступил в должность», — сказано в материале издания.

По данным известий, в этом случае важен сам факт поездки в Россию. Издание напоминает, что уходящий президент Германии Йоахим Гаук категорически отказывался приезжать в РФ. «В частности, он проигнорировал Олимпийские игры в Сочи», — сообщает издание.

Как уточнили «Известиям» представители социал-демократической партии Германии, Штайнмайер много раз посещал Россию, он никогда не отказывался от визитов. Напомним, новый президент представляет социал-демократическую партию страны.

«Визит Франк-Вальтера Штайнмайера в Россию может состояться уже в этом году», — приводят «Известия» слова источника в дипломатических кругах.

Некоторое время назад сообщалось, что избранный президент Германии уже получил приглашение посетить Россию от президента Владимира Путина.

«Владимир Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Россию в удобное для него время», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте кремлевской администрации.

В воскресенье, 12 февраля, в Германии прошли президентские выборы. На них победил бывший глава министерства иностранных дел Германии, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Его кандидатура набрала большинство голосов— 931 из 1260. 19 марта пройдет инаугурация избранного президента ФРГ.