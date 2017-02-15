Руководитель республики Карелия уходит в отставку

Федеральные СМИ сообщают, что на посту руководителя региона его сменит глава ФССП Артур Парфенчиков.

О том, что Александр Худилайнен досрочно снимает с себя полномочия руководителя Карелии, он заявил журналистам в среду, 15 февраля.

«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимирову Путину о досрочном сложении полномочий главы республики Карелия. Это обдуманное, взвешенное мной решение не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней. И нужно дать кандидату президента показать себя в республике Карелия», — заявил Худилайнен.

Он также добавил, что пока не знает, куда его назначат, но отметил, что готов к любому месту работы, на которое его назначит президент.

Александр Худилайнен в должности главы республики Карелия работает с 24 мая 2013 года. В феврале прошлого года он первым из региональных руководителей получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья, уточняет РИА «Новости».

Выбирать нового главу Карелии будут в сентябре этого года.

Карельские СМИ сообщили, что исполняющим обязанности главы республики назначен начальник службы судебных приставов страны Артур Парфенчиков.

В издание «Ведомости» сообщили, что бывшего депутата и руководителя комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимира Плигина могут назначить руководителем ФССП, если эту должность покинет Артем Парфенчиков.

Глава Карелии стал пятым за последние дни руководителем региона, который досрочно оставит свой пост. Занимаемые должности покинули губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.