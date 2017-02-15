15 февраля
Россия
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Руководитель республики Карелия уходит в отставку

Главная Политика
Москва
11:16 15 Февраля 2017
республика, глава, уход, отставка, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Федеральные СМИ сообщают, что на посту руководителя региона его сменит глава ФССП Артур Парфенчиков.

О том, что Александр Худилайнен досрочно снимает с себя полномочия руководителя Карелии, он заявил журналистам в среду, 15 февраля.

«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимирову Путину о досрочном сложении полномочий главы республики Карелия. Это обдуманное, взвешенное мной решение не ходить на выборы, до которых осталось всего 207 дней. И нужно дать кандидату президента показать себя в республике Карелия», — заявил Худилайнен.

Он также добавил, что пока не знает, куда его назначат, но отметил, что готов к любому месту работы, на которое его назначит президент.

Александр Худилайнен в должности главы республики Карелия работает с 24 мая 2013 года. В феврале прошлого года он первым из региональных руководителей получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья, уточняет РИА «Новости».

Выбирать нового главу Карелии будут в сентябре этого года.

Карельские СМИ сообщили, что исполняющим обязанности главы республики назначен начальник службы судебных приставов страны Артур Парфенчиков.

В издание «Ведомости» сообщили, что бывшего депутата и руководителя комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимира Плигина могут назначить руководителем ФССП, если эту должность покинет Артем Парфенчиков.

Глава Карелии стал пятым за последние дни руководителем региона, который досрочно оставит свой пост. Занимаемые должности покинули губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Политика

Новости Москвы: Владимир Путин пригласил приехать в Россию нового президента ФРГ

Владимир Путин пригласил приехать в Россию нового президента ФРГ

15.02.2017
Россия

Франк-Вальтер Штайнмайер получил приглашение от Владимира Путина посетить Россию

Новости Москвы: В Южной Корее пройдет заседание совета безопасности из-за смерти брата Ким Чен Ына

В Южной Корее пройдет заседание совета безопасности из-за смерти брата Ким Чен Ына

15.02.2017
Россия

Премьер-министр Южной Кореи проведет заседание в среду, 15 февраля

Новости Москвы: Милонов будет выражаться аккуратнее

Милонов будет выражаться аккуратнее

14.02.2017
Россия

Об этом заявил сам петербургский депутат

Новости Москвы: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым реформировать Совет Безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым реформировать Совет Безопасности

14.02.2017
Россия

Совету нужно реагировать на современные проблемы, уверен генсек ООН

Новости Москвы: Лидеры России и США могут встретиться на форуме G-20 в Германии

Лидеры России и США могут встретиться на форуме G-20 в Германии

13.02.2017
Россия

Встреча «двадцатки» пройдет в июле

Новости Москвы: Байконур стал темой обсуждения российского и казахстанского вице-премьеров

Байконур стал темой обсуждения российского и казахстанского вице-премьеров

11.02.2017
Россия

 Космодром Байконур обсуждали на переговорах в Москве

Новости Москвы: Вячеслав Володин сообщил, когда России вернется в ПАСЕ

Вячеслав Володин сообщил, когда России вернется в ПАСЕ

10.02.2017
Россия

Спикер Госдумы назвал условия, согласно которым делегация из России может снова работать в ПАСЕ

Новости Москвы: Между Россией и Словенией будет подписан договор по поставкам газа в 2018-2022 годах

Между Россией и Словенией будет подписан договор по поставкам газа в 2018-2022 годах

10.02.2017
Россия

Подписание документа пройдет в рамках визита президента Словении Борута Пахора

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.