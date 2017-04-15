Михаил Горбачев заявил в интервью о приближении новой холодной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны», — сказал Горбачев.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас отношения между Москвой и Вашингтоном может даже хуже, чем во время холодной войны.

Отношения Москвы с многими странами Запада заметно ухудшились в 2014 году в связи с присоединением к России Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. США и ЕС ввели санкции, обвинив Россию в аннексии полуострова и участии в боевых действиях в Донбассе. На фоне этого НАТО решила усилить присутствие в Восточной Европе, что Москва традиционно воспринимает как угрозу.