16 апреля
Россия
56.29
 
€ 59.78
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Михаил Горбачев заявил в интервью о приближении новой холодной войны

Главная Политика
Москва
11:38 15 Апреля 2017
общение, политика, сша
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. СМИ все это подхватывают и подогревают еще больше. Постоянно ухудшаются отношения между крупными державами, появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны», — сказал Горбачев.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас отношения между Москвой и Вашингтоном может даже хуже, чем во время холодной войны.

Отношения Москвы с многими странами Запада заметно ухудшились в 2014 году в связи с присоединением к России Крыма и началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. США и ЕС ввели санкции, обвинив Россию в аннексии полуострова и участии в боевых действиях в Донбассе. На фоне этого НАТО решила усилить присутствие в Восточной Европе, что Москва традиционно воспринимает как угрозу.

Политика

Новости Москвы: В Москве идут переговоры между Лавровым и Тиллерсоном

В Москве идут переговоры между Лавровым и Тиллерсоном

12.04.2017
Россия

Встреча проходит в закрытом режиме

Новости Москвы: Алексей Улюкаев будет находиться под домашним арестом до 15 июля

Алексей Улюкаев будет находиться под домашним арестом до 15 июля

12.04.2017
Россия

Экс-руководителя минэкономразвития обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов

Новости Москвы: Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business назвал Асада «животным»

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business назвал Асада «животным»

12.04.2017
Россия

Лидер США заявил, что если бы Россия не поддержала нынешнюю сирийскую власть, в этой стране не было бы проблем

Новости Москвы: Великобритания будет предлагать введение новых санкций против России на саммите G7

Великобритания будет предлагать введение новых санкций против России на саммите G7

10.04.2017
Россия

Борис Джонсон потребует ввести новые снакции против России за поддержку сирийского режима

Новости Москвы: Владимир Путин считает американские удары по сирийской территории агрессией

Владимир Путин считает американские удары по сирийской территории агрессией

07.04.2017
Россия

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Новости Москвы: Дональд Трамп окажет Синдзо Абэ военную поддержку в случае угрозы от КНДР

Дональд Трамп окажет Синдзо Абэ военную поддержку в случае угрозы от КНДР

06.04.2017
Россия

Поддержку японской стороне пообещал американский президент

Новости Москвы: Южная Корея заявила о запуске ракеты в КНДР

Южная Корея заявила о запуске ракеты в КНДР

05.04.2017
Россия

Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря

Новости Москвы: Росстат передали в ведение министерства экономического развития

Росстат передали в ведение министерства экономического развития

05.04.2017
Россия

Распоряжение о передаче подписал президент Владимир Путин

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.