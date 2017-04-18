18 апреля
Россия
56.25
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Париже активистка Femen забралась на сцену во время выступления лидера «Национального фронта»

Главная Политика
Москва
05:11 18 Апреля 2017
франция, полиция, выступление, нарушение, активисты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Одна из активисток движения Femen ворвалась на сцену и пыталась снять с себя одежду, но сотрудники полиции ее увели, сообщает агентство ТАСС.
Выступление лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен в концертном зале «Зенит» в Париже прервала молодая девушка с цветами. Она прорвалась на сцену спустя примерно четверть после начала.

По данным телеканала BFMTV, нарушительница является представительницей феминистского движения Femen.

В Париже были столкновения между полицейскими и противниками митинга лидера «Национального фронта», сообщает ТАСС. По данным международного агентства Reuters, часть протестующих вели себя агрессивно по отношению к полицейским. Правоохранители применяли слезоточивый газ. Еще одну акцию в воскресенье, 16 апреля, провели французские антифашистские организации, активисты Новой антикапиталистической партии, профсоюз «Солидер» и ассоциация иммигрантов-нелегалов.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Политика

Новости Москвы: Президент Турции планирует вернуть в страну смертную казнь

Президент Турции планирует вернуть в страну смертную казнь

17.04.2017
Россия

Эрдоган заявил, что будет обсуждать вопрос возвращения смертной казни с премьер-министром Бинали Йылдырымом

Новости Москвы: Михаил Горбачев заявил в интервью о приближении новой холодной войны

Михаил Горбачев заявил в интервью о приближении новой холодной войны

15.04.2017
Россия

Отношения Москвы с многими странами Запада заметно ухудшились в 2014 году

Новости Москвы: В Москве идут переговоры между Лавровым и Тиллерсоном

В Москве идут переговоры между Лавровым и Тиллерсоном

12.04.2017
Россия

Встреча проходит в закрытом режиме

Новости Москвы: Алексей Улюкаев будет находиться под домашним арестом до 15 июля

Алексей Улюкаев будет находиться под домашним арестом до 15 июля

12.04.2017
Россия

Экс-руководителя минэкономразвития обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов

Новости Москвы: Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business назвал Асада «животным»

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business назвал Асада «животным»

12.04.2017
Россия

Лидер США заявил, что если бы Россия не поддержала нынешнюю сирийскую власть, в этой стране не было бы проблем

Новости Москвы: Великобритания будет предлагать введение новых санкций против России на саммите G7

Великобритания будет предлагать введение новых санкций против России на саммите G7

10.04.2017
Россия

Борис Джонсон потребует ввести новые снакции против России за поддержку сирийского режима

Новости Москвы: Владимир Путин считает американские удары по сирийской территории агрессией

Владимир Путин считает американские удары по сирийской территории агрессией

07.04.2017
Россия

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Новости Москвы: Дональд Трамп окажет Синдзо Абэ военную поддержку в случае угрозы от КНДР

Дональд Трамп окажет Синдзо Абэ военную поддержку в случае угрозы от КНДР

06.04.2017
Россия

Поддержку японской стороне пообещал американский президент

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.