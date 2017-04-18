В Париже активистка Femen забралась на сцену во время выступления лидера «Национального фронта»

Одна из активисток движения Femen ворвалась на сцену и пыталась снять с себя одежду, но сотрудники полиции ее увели, сообщает агентство ТАСС.

Выступление лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен в концертном зале «Зенит» в Париже прервала молодая девушка с цветами. Она прорвалась на сцену спустя примерно четверть после начала.

По данным телеканала BFMTV, нарушительница является представительницей феминистского движения Femen.

В Париже были столкновения между полицейскими и противниками митинга лидера «Национального фронта», сообщает ТАСС. По данным международного агентства Reuters, часть протестующих вели себя агрессивно по отношению к полицейским. Правоохранители применяли слезоточивый газ. Еще одну акцию в воскресенье, 16 апреля, провели французские антифашистские организации, активисты Новой антикапиталистической партии, профсоюз «Солидер» и ассоциация иммигрантов-нелегалов.