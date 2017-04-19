Инаугурационный комитет президента США получил рекордные 107 млн долларов

О рекордных 106,7 млн долларов, собранных на инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов, сообщает во вторник, 18 апреля, издание The Hill.

По его данным, сумма в два раза больше, чем у предшественника Дональда Трампа Барака Обамы. На его инаугурацию было собрано 55 млн долларов.

Церемония состоялась 20 января, ее примерная стоимость составила 200 млн долларов. Расходы разделили между собой Инаугурационный комитет, Объединенный комитет конгресса по церемониям инаугурации, а также органы исполнительной власти на федеральном и местном уровнях, сообщает «Интерфакс».

Как только закончились все торжества, у Инаугурационного комитета остались неизрасходованные средства. Сколько всего денег не было потрачено, сейчас уточняется. Оставшуюся сумму планируют потратить на благотворительность.



Фото © Carlos Barria/REUTERS