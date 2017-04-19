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У главы Камчатского края зарплата за год составила почти 9,5 млн рублей

Главная Политика
Москва
07:21 19 Апреля 2017
камчатка, доход, регион, губернатор, средства
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Почти 3 млн рублей из этой суммы являются доходами от вкладов в банки и другие кредитные организации, сообщает РИА «Новости».

Данные о доходах и имуществе главы Камчатского края и его супруги были опубликованы на официальном сайте краевого правительства.

Если сравнивать с прошлым годом, то доходы Илюхина снизились почти на 150 тысяч рублей. У него в собственности есть квартира и гараж, автомобиль Mercedes Benz и мотоцикл «ИЖ Планета-Спорт».

Доход жены губернатора за 2016 год — 225 тысяч рублей. По сравнению с 2015-м они сократились на 40 тысяч рублей. Супруга главы Камчатского края является собственницей двух домов, квартиры и двух земельных участков.

Владимир Илюхин работает на посту губернатора Камчатского края с 3 марта 2011 года. 

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