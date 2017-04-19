У главы Камчатского края зарплата за год составила почти 9,5 млн рублей

Почти 3 млн рублей из этой суммы являются доходами от вкладов в банки и другие кредитные организации, сообщает РИА «Новости».

Данные о доходах и имуществе главы Камчатского края и его супруги были опубликованы на официальном сайте краевого правительства.

Если сравнивать с прошлым годом, то доходы Илюхина снизились почти на 150 тысяч рублей. У него в собственности есть квартира и гараж, автомобиль Mercedes Benz и мотоцикл «ИЖ Планета-Спорт».

Доход жены губернатора за 2016 год — 225 тысяч рублей. По сравнению с 2015-м они сократились на 40 тысяч рублей. Супруга главы Камчатского края является собственницей двух домов, квартиры и двух земельных участков.



Владимир Илюхин работает на посту губернатора Камчатского края с 3 марта 2011 года.