В Омске выборы мэра не состоялись из-за отсутствия кандидатов

Депутаты Омского городского совета из-за отсутствия кандидатов признали выборы несостоявшимися, сообщила журналистам председатель городской думы Галина Горст после окончания заседания.

«Омскому городскому совету были представлены на рассмотрение две кандидатуры — Андрея Ерошевича и Владимира Куприянова, но перед заседанием они оба сняли свои кандидатуры и просили не включать их в список для голосования. По процедуре, которая предусмотрена в нашем регламенте, выборы мэра сегодня объявлены несостоявшимися. Конкурсная комиссия в течение 20 дней с момента вступления в силу нашего решения должна определиться с новым конкурсом», — приводит слова Галины Горст агентство «Интерфакс».

Изменение, принятое на новом этапе работы конкурсной комиссии, как пояснила председатель гордумы Омска, будет увеличение срока сбора документов от кандидатов. Из 23 кандидатов, которые заявили о своем желании участвовать в конкурсе, только 17 успели подать пакет документов в указанные сроки. Спецкомиссия, занимающаяся проведением двух первых этапов регистрации кандидатов и собеседования с ними, будет работать в прежнем составе.

«У нас нет оснований ее менять. Предложений от губернатора Омской области по изменению состава также не поступало», — сказала Горст, подчеркнув, что депутаты надеются провести выборы мэра до завершения сессии пятого созыва.

Некоторое время назад появилась информация о том, что два кандидата в мэры, избранные специальной комиссией — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры.

Также самоотвод взял заместитель председателя правительства региона Станислав Гребенщиков. Он сослался на состояние здоровья.

Срок полномочий действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекает 11 июля.