В Москве пройдет встреча Владимира Путин и наследного принца Абу-Даби

Владимир Путин в четверг, 20 апреля, примет наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как заявили представители кремлевской администрации, во время встречи планируется обсудить состояние и перспективу российско-эмиратского сотрудничества. Одним из главных вопросов станет тема совместных шагов по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.