Президент страны утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года

Президент Владимир Путин подписал указ о Стратегии экологической безопасности страны на период до 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства. В течение 3-х месяцев кабмину поручено утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.



Документ состоит из 14-ти страниц, в нем содержатся 7 разделов. Наряду с общими положениями он содержит оценку текущего состояния экологической безопасности, описание вызовов и угроз экологической безопасности. В Стратегии обозначены основные цели и задачи госполитики в этой сфере, механизмы оценки и контроля, отмечает информационное агентство ТАСС.