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Президент страны утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года

Главная Политика
Москва
11:48 20 Апреля 2017
развитие, президент, стратегия, экология, кабмин
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ о Стратегии экологической безопасности страны на период до 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства. В течение 3-х месяцев кабмину поручено утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.

Документ состоит из 14-ти страниц, в нем содержатся 7 разделов. Наряду с общими положениями он содержит оценку текущего состояния экологической безопасности, описание вызовов и угроз экологической безопасности. В Стратегии обозначены основные цели и задачи госполитики в этой сфере, механизмы оценки и контроля, отмечает информационное агентство ТАСС.

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