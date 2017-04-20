Александр Лукашенко не будет отказываться от русского языка в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что на Западе «такого добра хватает». Он также отметил, что его страна не собирается отказываться от русского языка, но не забывает и белорусский.

«Подчеркиваю, (русский язык) — это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка», — приводит его слова пресс-служба правительства Белоруссии во время встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым ,которая прошла в четверг, 20 апреля, в Минске.

Лукашенко назвал несправедливой критику за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному.

«То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?», — заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что «у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский».

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не отворачивалась от России на Запад, так как там она никому не нужна.

«Любят покритиковать в России налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее», — сказал он.

«А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», — приводит слова президента пресс-служба белорусского правительства.