20 апреля
Россия
56.42
 
€ 60.61
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Александр Лукашенко не будет отказываться от русского языка в Белоруссии

Главная Политика
Москва
12:50 20 Апреля 2017
европа, язык, русский, лукашенко, белоруссия, россия, минск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что на Западе «такого добра хватает». Он также отметил, что его страна не собирается отказываться от русского языка, но не забывает и белорусский.

«Подчеркиваю, (русский язык) это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка», — приводит его слова пресс-служба правительства Белоруссии во время встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым ,которая прошла в четверг, 20 апреля, в Минске.

Лукашенко назвал несправедливой критику за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному.

«То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?», — заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что «у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский».

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не отворачивалась от России на Запад, так как там она никому не нужна.

«Любят покритиковать в России налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее», — сказал он.

«А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», — приводит слова президента пресс-служба белорусского правительства.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Политика

Новости Москвы: Президент страны утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года

Президент страны утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года

20.04.2017
Россия

В течение 3 месяцев правительство должно утвердить план мероприятий по реализации документа

Новости Москвы: В Москве пройдет встреча Владимира Путин и наследного принца Абу-Даби

В Москве пройдет встреча Владимира Путин и наследного принца Абу-Даби

20.04.2017
Россия

Президент России и представитель правительства ОАЭ обсудят вопрос борьбы с терроризмом

Новости Москвы: В Омске выборы мэра не состоялись из-за отсутствия кандидатов

В Омске выборы мэра не состоялись из-за отсутствия кандидатов

19.04.2017
Россия

В среду депутаты Омского городского совета признали выборы мэра несостоявшимися

Новости Москвы: У главы Камчатского края зарплата за год составила почти 9,5 млн рублей

У главы Камчатского края зарплата за год составила почти 9,5 млн рублей

19.04.2017
Россия

Губернатор региона Владимир Илюхин за прошлый год заработал 9 млн 401 тысячу рублей

Новости Москвы: Инаугурационный комитет президента США получил рекордные 107 млн долларов

Инаугурационный комитет президента США получил рекордные 107 млн долларов

19.04.2017
Россия

Сумма была собрана на торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность

Новости Москвы: В Париже активистка Femen забралась на сцену во время выступления лидера «Национального фронта»

В Париже активистка Femen забралась на сцену во время выступления лидера «Национального фронта»

18.04.2017
Россия

Активистка попыталась снять с себя одежду

Новости Москвы: Президент Турции планирует вернуть в страну смертную казнь

Президент Турции планирует вернуть в страну смертную казнь

17.04.2017
Россия

Эрдоган заявил, что будет обсуждать вопрос возвращения смертной казни с премьер-министром Бинали Йылдырымом

Новости Москвы: Михаил Горбачев заявил в интервью о приближении новой холодной войны

Михаил Горбачев заявил в интервью о приближении новой холодной войны

15.04.2017
Россия

Отношения Москвы с многими странами Запада заметно ухудшились в 2014 году

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.