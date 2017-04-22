Россиянин Роман Селезнев получил 27 лет тюрьмы за кибермошенничество

Федеральный окружной суд в Сиэтле (штат Вашингтон, США) приговорил россиянина Романа Селезнева к 27 годам тюремного заключения за кибермошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Адвокат Селезнева Игорь Литвак назвал решение суда несправедливым. В ближайшее время сторона защиты намерена обжаловать приговор.

«Приговор абсолютно несоразмерный и необоснованный. Уже в понедельник, 24 апреля, будет подано уведомление о намерении подать апелляцию. На подачу отводится 14 дней. Мы обсудим этот вопрос с Романом и будем действовать в соответствии с его желаниями. Есть все основания для того, чтобы подать апелляцию», — рассказал Литвак журналистам.

По словам адвоката, Селезнев «очень серьезно болен» — он получил ранение в 2011 году во время теракта в Марокко и болеет гепатитом. Также Литвак отметил, что 27 лет тюрьмы — это очень большой срок, однако его подзащитному грозило более суровое наказание.

«Максимальный срок, грозивший Роману — 34 года тюремного заключения», — добавил адвокат.

Сын депутата Госдумы Роман Селезнев был задержан спецслужбами США 5 июля 2014 года в международном аэропорту Мале — столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Местный суд принял решение депортировать Селезнева в Сиэтл.

В августе 2016 года присяжные признали россиянина виновным по 38 из 40 выдвинутых пунктов обвинения в кибермошенничестве. Селезневу инкриминировались взломы баз данных около 200 американских компаний. При этом действия американских властей и судебных органов резко осудили в МИД РФ, назвав задержание Селезнева «в буквальном смысле похищением за рубежом».