Дмитрий Рогозин заявил о перспективе российской подготовки космонавтов из Индии

Страны имеют большие перспективы в совместных проектах, которые касаются исследования космоса, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

«Большие перспективы мы видим в сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства», — сказал он во время заседания комитета по научно-техническому сотрудничеству России и Индии. Заседание прошло в рамках форума «Технопром—2017».

Дмитрий Рогозин отметил, что речь идет как о пилотируемой космонавтике, так и о создании космических аппаратов нового поколения.

«Космос — это не только пилотируемая космонавтика. Это извлечение огромной прибыли, которую мы могли бы сформировать для экономик наших стран за счет создания космических аппаратов нового поколения в области зондирования земли, навигации, связи, исследования дальнего космоса», — приводит слова зампреда информационное агентство «Интерфакс».

«Сегодня Индия серьезно продвинулась в этой сфере. Мы внимательно следим за вашими успехами и считаем, что пришло время для более масштабного взаимодействия в этой сфере», — отметил Рогозин.

Он также подчеркнул, что в перспективе возможна подготовка индийских космонавтов в на территории России.