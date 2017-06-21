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Дмитрий Рогозин заявил о перспективе российской подготовки космонавтов из Индии

Главная Политика
Москва
11:53 21 Июня 2017
рогозин, форум, новосибирск, космос, индия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Страны имеют большие перспективы в совместных проектах, которые касаются исследования космоса, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

«Большие перспективы мы видим в сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства», — сказал он во время заседания комитета по научно-техническому сотрудничеству России и Индии. Заседание прошло в рамках форума «Технопром2017».

Дмитрий Рогозин отметил, что речь идет как о пилотируемой космонавтике, так и о создании космических аппаратов нового поколения.

«Космос это не только пилотируемая космонавтика. Это извлечение огромной прибыли, которую мы могли бы сформировать для экономик наших стран за счет создания космических аппаратов нового поколения в области зондирования земли, навигации, связи, исследования дальнего космоса», — приводит слова зампреда информационное агентство «Интерфакс».

«Сегодня Индия серьезно продвинулась в этой сфере. Мы внимательно следим за вашими успехами и считаем, что пришло время для более масштабного взаимодействия в этой сфере», — отметил Рогозин.

Он также подчеркнул, что в перспективе возможна подготовка индийских космонавтов в на территории России. 

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