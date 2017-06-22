22 июня
Россия
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Американская администрация пока не подтверждает встречу Путина и Трампа в Германии

Главная Политика
Москва
07:21 22 Июня 2017
встреча, путин, Трамп, германия, подготовка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Представители Белого дома пока не подтверждает возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Германии.

«Мне не о чем объявить в этот раз», сказала журналистам в среду, 21 июня, заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Некоторое время назад в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа сейчас не ведется. Он также отметил, что в случае необходимости все удастся согласовать, проблем не возникнет. «Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано», — уточнил пресс-секретарь президента России, сообщает агентство «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, есть ли препятствия для проведения встречи, а также о подготовке к возможному общению двух президентов Песков сказал: «В случае необходимости мы успеем. Никаких проблем не будет».

«Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите «двадцатки» в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме «на полях» этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет», — приводит его слова информационное агентство «Интерфакс».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Политика

Новости Москвы: Летевшие за самолетом Шойгу F-16 находятся в подчинении польских ВВС

Летевшие за самолетом Шойгу F-16 находятся в подчинении польских ВВС

22.06.2017
Россия

Одна из радиостанций Польши сообщила, что 2 истребителя были на дежурстве в рамках натовской миссии в странах Балтии

Новости Москвы: Дмитрий Рогозин заявил о перспективе российской подготовки космонавтов из Индии

Дмитрий Рогозин заявил о перспективе российской подготовки космонавтов из Индии

21.06.2017
Россия

Российская сторона также предлагает индийским партнерам совместно работать над созданием космических аппаратов

Новости Москвы: Президент Владимир Путин лично проверит результаты работы глав в Екатеринбурге и Ижевске

Президент Владимир Путин лично проверит результаты работы глав в Екатеринбурге и Ижевске

19.06.2017
Россия

Российский президент в ближайшее время планирует рабочие поездки в Удмуртию и Свердловскую область

Новости Москвы: Известно имя нового российского посла в Турции

Известно имя нового российского посла в Турции

19.06.2017
Россия

Назначение Алексея Ерхова подписал президент Владимир Путин

Новости Москвы: Россия надеется на закрепление практики встреч руководителей МИД БРИКС

Россия надеется на закрепление практики встреч руководителей МИД БРИКС

19.06.2017
Россия

Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров

Новости России: Путин назначил главу ГИБДД РФ

Путин назначил главу ГИБДД РФ

18.06.2017
Россия

Главой Госавтоинспекции назначен Михаил Черников

Новости России: Медведев поручил создать в Баренцевом море четыре искусственных острова

Медведев поручил создать в Баренцевом море четыре искусственных острова

18.06.2017
Россия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать в Баренцевом море четыре искусственных острова в рамках проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Информация об этом появилась на официальном сайте правительства России.  «Cтроит...

Новости России: В Госдуме предложили сделать третье воскресенье июня официальным Днем отца

В Госдуме предложили сделать третье воскресенье июня официальным Днем отца

18.06.2017
Россия

Законопроект внесут на рассмотрение

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.