Американская администрация пока не подтверждает встречу Путина и Трампа в Германии

Представители Белого дома пока не подтверждает возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Германии.

«Мне не о чем объявить в этот раз», — сказала журналистам в среду, 21 июня, заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Некоторое время назад в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что никакой подготовки встречи Путина и Трампа сейчас не ведется. Он также отметил, что в случае необходимости все удастся согласовать, проблем не возникнет. «Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано», — уточнил пресс-секретарь президента России, сообщает агентство «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, есть ли препятствия для проведения встречи, а также о подготовке к возможному общению двух президентов Песков сказал: «В случае необходимости мы успеем. Никаких проблем не будет».

«Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите «двадцатки» в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме «на полях» этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет», — приводит его слова информационное агентство «Интерфакс».