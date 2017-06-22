22 июня
Россия
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Летевшие за самолетом Шойгу F-16 находятся в подчинении польских ВВС

Главная Политика
Москва
11:58 22 Июня 2017
самолет, шойгу, прибалтика, польша, нато
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В среду, 21 июня, над Балтикой самолет с министром обороны Шойгу на борту сопровождали истребители F-16 польских ВВС. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила радиостанция Польши РМФ ФМ.

По данным радиостанции, 2 польских истребителя, которые находились на дежурстве в рамках натовской миссии в странах Балтии, получили сигнал тревоги из-за пролета российских самолетов в районеграниц балтийских государств. Истребители сопровождали три цели невооруженный Ту-154 и два сопровождавших его истребителя Су-27, вооруженных ракетами «воздух-воздух», сообщает агентство «Интерфакс».

В польском минобороны подчеркнули, что сопровождение осуществлялось в соответствии с процедурами НАТО.

По данным агентства «Интерфакс», в среду утром, 21 июня, когда министр обороны России Сергей Шойгу летел в Калининград, натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету главы военного ведомства России над нейтральными водами Балтики. Однако российский истребитель Су-27 заставил уйти его в сторону.

Уточняется, что в среду в Калининграде Шойгу провел заседание коллегии министерства обороны России. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Политика

Новости Москвы: Американская администрация пока не подтверждает встречу Путина и Трампа в Германии

Американская администрация пока не подтверждает встречу Путина и Трампа в Германии

22.06.2017
Россия

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран встретятся «на полях» саммита G20

Новости Москвы: Дмитрий Рогозин заявил о перспективе российской подготовки космонавтов из Индии

Дмитрий Рогозин заявил о перспективе российской подготовки космонавтов из Индии

21.06.2017
Россия

Российская сторона также предлагает индийским партнерам совместно работать над созданием космических аппаратов

Новости Москвы: Президент Владимир Путин лично проверит результаты работы глав в Екатеринбурге и Ижевске

Президент Владимир Путин лично проверит результаты работы глав в Екатеринбурге и Ижевске

19.06.2017
Россия

Российский президент в ближайшее время планирует рабочие поездки в Удмуртию и Свердловскую область

Новости Москвы: Известно имя нового российского посла в Турции

Известно имя нового российского посла в Турции

19.06.2017
Россия

Назначение Алексея Ерхова подписал президент Владимир Путин

Новости Москвы: Россия надеется на закрепление практики встреч руководителей МИД БРИКС

Россия надеется на закрепление практики встреч руководителей МИД БРИКС

19.06.2017
Россия

Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров

Новости России: Путин назначил главу ГИБДД РФ

Путин назначил главу ГИБДД РФ

18.06.2017
Россия

Главой Госавтоинспекции назначен Михаил Черников

Новости России: Медведев поручил создать в Баренцевом море четыре искусственных острова

Медведев поручил создать в Баренцевом море четыре искусственных острова

18.06.2017
Россия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать в Баренцевом море четыре искусственных острова в рамках проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Информация об этом появилась на официальном сайте правительства России.  «Cтроит...

Новости России: В Госдуме предложили сделать третье воскресенье июня официальным Днем отца

В Госдуме предложили сделать третье воскресенье июня официальным Днем отца

18.06.2017
Россия

Законопроект внесут на рассмотрение

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.