Летевшие за самолетом Шойгу F-16 находятся в подчинении польских ВВС

В среду, 21 июня, над Балтикой самолет с министром обороны Шойгу на борту сопровождали истребители F-16 польских ВВС. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила радиостанция Польши РМФ ФМ.

По данным радиостанции, 2 польских истребителя, которые находились на дежурстве в рамках натовской миссии в странах Балтии, получили сигнал тревоги из-за пролета российских самолетов в районеграниц балтийских государств. Истребители сопровождали три цели — невооруженный Ту-154 и два сопровождавших его истребителя Су-27, вооруженных ракетами «воздух-воздух», сообщает агентство «Интерфакс».

В польском минобороны подчеркнули, что сопровождение осуществлялось в соответствии с процедурами НАТО.

По данным агентства «Интерфакс», в среду утром, 21 июня, когда министр обороны России Сергей Шойгу летел в Калининград, натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету главы военного ведомства России над нейтральными водами Балтики. Однако российский истребитель Су-27 заставил уйти его в сторону.

Уточняется, что в среду в Калининграде Шойгу провел заседание коллегии министерства обороны России.