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Президент Владимир Путин дал распоряжение закрыть свалку в Балашихе

Главная Политика
Москва
06:11 23 Июня 2017
подмосковье, президент, прямая, линия, распоряжение
Автор: Sibnovosti.ru
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Владимир Путин потребовал за месяц закрыть свалку в Балашихе. О ней на «Прямой линии» рассказали жители Подмосковья. Как передает ТАСС, заявление о скорейшем закрытии президент сделал во время совещания с членами правительства после того, как с докладом выступил министр природных ресурсов Сергей Донской.

«Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! (…) Документы, которые должны быть подготовлены,... должны быть подготовлены в самые короткие сроки», — сказал президент.

Глава государства поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву взять этот вопрос под контроль.

15 июня на «Прямой линии» с президентом жители Балашихи пожаловались на то, что Кучинский полигон твердых бытовых отходов уже вплотную подошел к жилым домам. Сразу же после этого на место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил, что закрытие свалки намечено на 2021 год, но власти региона «должны найти возможность сдвинуть этот срок».

Также СКР сообщил, что выдача разрешений на строительство многоквартирных домов вблизи полигона не соответствует законным нормам.

Полигон «Кучино» в деревне Фенино городского округа Балашиха основан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Свалку общей площадью более 50 гектаров видно из космоса. Каждый год туда привозят до 600 тысяч тонн отходов из Московской области и из Москвы. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино — в 200 метрах.

Иллюстрация с портала МИА «Россия сегодня»

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