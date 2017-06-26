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Телеканал CNN вводит новые правила по освещению российской тематики

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Москва
05:03 26 Июня 2017
cnn, правила, введение, телеканал, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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Телекомпания CNN сразу после удаления материала о «связях» команды президента США Дональда Трампа с российским фондом решила ввести новые жесткие ограничения, которые коснутся освещения российской тематики. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на портал BuzzFeedNews и письмо внутреннего пользования телеканала.
Сообщение составил главный редактор CNNMoney сайта, посвященного новостям мира бизнеса Рич Барбьери. «Никто не должен публиковать какой-либо контент, включающий Россию, до того, как он попадет ко мне и Джейсону», — приводит портал выдержку из электронного письма.

В сообщении, опубликованном на портале, отмечается, что ограничения будут действовать не только для CNNMoney.

Некоторое время назад CNN, ссылаясь на источники в конгрессе США, сообщили, что в американском сенате ведется расследование в отношении предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с РФПИ. Так под подозрение попала встреча его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци «всего за четыре дня до инаугурации президента США» в январе нынешнего года.

Через некоторое время CNN удалил статью, а при переходе на материал появилась заметка: «История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци».

Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу, что вся история полностью провалилась, отмечает РИА «Новости».

Фото © AP Photo / David Goldman

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