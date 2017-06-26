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Олимпийская чемпионка выдвинулась на пост главы Свердловской области

Главная Политика
Москва
07:58 26 Июня 2017
общество, спорт, выборы, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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Cеребряная медалистка Олимпиады-2004 по легкой атлетике Олеся Форшева (Красномовец) поборется за пост губернатора Свердловской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель Свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Константин Худяков.

«Документы в избирком планируем подать ближе к концу рабочей недели», — сказал Худяков.

Выборы губернатора области состоятся 10 сентября. По данным на 23 июня, в избирательную комиссию уже поступили документы от восьми кандидатов. Это представитель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Дмитрий Сергин, справедливорос Дмитрий Ионин, врио главы региона Евгений Куйвашев, кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (от «Яблока»), кандидат от «Зеленых» Константин Киселев, член ЛДПР Игорь Торощин и представитель партии «Народ против коррупции» Виктор Костромин.

В начале июня о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области объявила осужденная за репост в соцсети воспитательница Евгения Чудновец. Она планировала выдвигаться от Народной партии России, однако позднее изменила свое решение. Причиной тому, по ее словам, стали «противоречия во взглядах по ряду моментов».

Олеся Красномовец — российская легкоатлетка, серебряная медалистка Олимпийских игр 2004 года в Афинах, а также чемпионка мира и Европы.

Фото с сайта ru.wikipedia.org Erik van Leeuwen

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