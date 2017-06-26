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Для создания секретных чатов террористы использовали Telegram, сообщает ФСБ

Главная Политика
Москва
09:56 26 Июня 2017
фсб, террористы, подготовка, соцсети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Во время подготовки теракта в метро Петербурга, который произошел 3 апреля, экстремисты пользовались популярным в России мессенджером Telegram, сообщает издание «Известия», ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

«Получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», —сказано в сообщении, которое приводит агентство «Интерфакс».

Как рассказали в ведомстве, участники международных террористических организаций, находящихся на территории России, активно используют мессенджер Telegram, чтобы создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

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