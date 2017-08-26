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В Китае запретили выходцам из КНДР создавать новый бизнес на территории страны

Главная Политика
Москва
10:39 26 Августа 2017
китай, кндр, запрет, бизнес, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайская сторона запретила гражданам КНДР и северокорейским предприятиям открывать собственный бизнес в на территории КНР или участвовать в нем, сообщает Reuters, ссылаясь на информацию министерства коммерции Китая.

«Создание новых совместных предприятий, полностью новых компаний или расширение существующих с участием граждан или компаний КНДР запрещено в Китае», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Как отмечают финансовые эксперты, Китай начал внедрять санкции, которые некоторое время назад были приняты Совбезом ООН.

Также сообщалось, что Северная Корея смогла заработать на экспорте руды и угля, несмотря на действующие санкции Китая.

Фото © AP Photo / Vincent Thian

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