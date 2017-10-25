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На саммите АТЭС может пройти встреча между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ

Главная Политика
Москва
10:47 25 Октября 2017
путин, встреча, атэс, япония, премьер-министр, мид
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В дипведомстве России сообщили, что в настоящее время вопрос о переговорах двух лидеров прорабатывается.

Как уточняет информационное агентство ТАСС, встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите АТЭС — Азиатскго Тихоокеанского экономического сотрудничества — возможна, вопрос прорабатывается. Информацию об этом журналистам сообщил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

«Такая встреча возможна, сейчас прорабатываем этот вопрос», — сказал он.

Саммит стран Азиатскго Тихоокеанскго экономического сотрудничества пройдет во вьетнамском городе Дананге 10-11 ноября.

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