На саммите АТЭС может пройти встреча между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ

В дипведомстве России сообщили, что в настоящее время вопрос о переговорах двух лидеров прорабатывается.



Как уточняет информационное агентство ТАСС, встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите АТЭС — Азиатскго Тихоокеанского экономического сотрудничества — возможна, вопрос прорабатывается. Информацию об этом журналистам сообщил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

«Такая встреча возможна, сейчас прорабатываем этот вопрос», — сказал он.

Саммит стран Азиатскго Тихоокеанскго экономического сотрудничества пройдет во вьетнамском городе Дананге 10-11 ноября.