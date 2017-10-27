Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев издал и подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила пресс-служба главы Казахстана. «Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике», — сказано в тексте документа.

Согласно документу, республиканскому правительству необходимо образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года; принять иные меры по реализации настоящего указа, в том числе организационного и законодательного характера.



Как уточняет информационное агентство «Интерфакс», контроль за исполнением указа возложен на президентскую администрацию.

Указ действует со дня его опубликования.

Ранее стало известно, что в апреле текущего года Назарбаев поручил казахстанскому правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу.



Назарбаев также заявил, что переход казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.

«Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается», — приводит слова президента Нурсултан Назарбаев.