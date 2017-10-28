Южная Осетия готова признать независимость Каталонии

Южная Осетия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев. По его словам, в Южной Осетии внимательно следят за процессами, которые происходят в Каталонии.

«Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», — сказал Медоев.

Накануне стало известно, что рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии готовы и в Абхазии. Представитель МИД Абхазии в Каталонии работает с 2014 года, хотя представительства нет.

Напомним, вчера парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, согласно которой каталонское правительство отправится в отставку, а в автономии де-факто введут прямое правление Мадрида и назначат новые выборы.

Несколько стран отказались признавать независимость автономии, в том числе США, Германия, Франция, Великобритания, а также Сербия, Молдавия и Украина.