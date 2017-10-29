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Минобороны РФ презентовало современный истребитель Су-30СМ

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Россия
11:47 29 Октября 2017
вооружение, минобороны
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: ТАСС
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Министерство обороны РФ показало возможности современного истребителя Су-30СМ, пишет ТАСС. Это первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+».

Благодаря своим возможностям и характеристикам истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью, а также в простых и сложных метеоусловиях.

Маневренность и летные особенности Су-30СМ позволяют летчикам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» и «ромб». Это демонстрируют в частности «Соколов России».

Добавим, что истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира.

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