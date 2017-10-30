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Россия высказала заинтересованность опытом Китая по созданию зоны свободной торговли

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Москва
08:16 30 Октября 2017
китай, зона, торговля, свобода, вице-премьер, встреча
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На открытии 21-го заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Дмитрий Рогозин заявил, что делегация была рада возможности посмотреть на результаты создания зоны свободной торговли своими глазами, сообщает агентство ТАСС.

«Считаем весьма интересным опыт Китая по созданию экспериментальных зон, который доказал свою эффективность. Мы рады возможности посмотреть на результаты своими глазами», — сказал вице-премьер.

Российский политик также напомнил, что Чунцин является крупнейшим в Китае городом, базой автомобилестроения. «Здесь создана одна из экспериментальных зон свободной торговли. На нее возложена миссия по превращению региона в крупный логистический центр в рамках концепции строительства «Один пояс, один путь», а также локомотив развития экономического развития бассейна реки Янцзы», — сказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин уточнил, что обе стороны планируют больше усилий уделять развитию цифровой экономики.

«На встрече в узком формате мы тоже договорились большее внимание уделить именно тому, что является визитной карточкой XXI века — это цифровые технологии, телекоммуникации, все то, что делает экономику более четкой, более прогнозируемой», — сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул, что этот вопрос подробно рассматривали в рамках предыдущей совместной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном в Волгограде, так как цифровые технологии внедряются повсеместно и влияют на развитие всех отраслей народного хозяйства.

Тогда на заседании российский вице-премьер также отметил, что за прошедший год активизировался диалог по развитию сотрудничества в Арктике, включая освоение Северного морского пути, строительство транспортной инфраструктуры, освоение полярных акваторий, создание туристических маршрутов.

Дмитрий Рогозин надеется, что «развитие сотрудничества по таким новым направлениям взаимодействия должно подстегнуть рост торговли и инвестиций».

Некоторое время назад делегация из России, которую возглавил Дмитрий Рогозин, побывала на одном из крупнейших предприятий автомобилестроения Китая — на заводе «Changan». Участники делегации познакомились с организацией производственного процесса.

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