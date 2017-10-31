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Ассанж собирался попросить политического убежища в России

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Москва
06:50 31 Октября 2017
интервью, россия, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью Владимиру Познеру заявил, что рассматривал вариант обращения в посольство России за политическим убежищем. Однако в 2012 году он решил остановиться на Эквадоре — стране, не являющейся оппонентом США. 

В программе «Познер» Ассанж заявил, что тесная связь с Россией могла бы быть использована в компании, которую вела против него западная пресса. 

Во время беседы с российским журналистом Ассанж также опроверг информацию о сотрудничестве с Россией во время выборов президента США, в том числе и при публикации данных о бывшем кандидате Хиллари Клинтон.

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сейчас находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище в 2012 году, чтобы помочь избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Чтобы записать интервью с иностранцем, команде Первого канала пришлось лететь в Лондон. 

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