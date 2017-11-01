Премьер-министром Японии снова назначен Синдзо Абэ

По итогам голосования в нижней палате японского парламента на пост премьер-министра переизбрали Синдзо Абэ. Об этом из зала заседаний передает корреспондент РИА «Новости».



Абэ является главой Либерально-демократической партии, за него проголосовали 312 депутатов из 465. Чтобы победить, ему было бы достаточно набрать более половины голосов.

Синдзо Абэ сохранил за собой пост и стал 98-м премьер-министром Японии. Через некоторое время глава правительства приступит к формированию кабинета. Он заявил, что планирует оставить состав правительства без изменений. Новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором, после чего будет считаться официально сформированным.



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