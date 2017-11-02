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Кабмин не будет переносить МАКС из Жуковского

Главная Политика
Москва
11:23 2 Ноября 2017
авиа, кабмин, решение, аэропорт, мероприятия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Международный авиакосмический салон МАКС в 2019 году будет проходить на прежней площадке — в подмосковном Жуковском, об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на распоряжение кабмина.

В документе за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного в четверг, 2 ноября, МАКС пройдет в августе 2019 года на территории Жуковского.

Не так давно в федеральных СМИ обсуждали информацию о переносе авиасалона в Кубинку.

18 июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что МАКС, скорее всего, в последний раз устраивается в подмосковном Жуковском.

По его информации, в районе Кубинки создан большой выставочный комплекс, где есть вся необходимая инфраструктура для показа техники, проведения испытаний и стрельб во время выставок вооружений для сухопутных сил.

Авиасалон МАКС проходит раз в два года.

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