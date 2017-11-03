В минвостокразвития планируют увеличить поток туристов из Китая до миллиона в год

В столице Китая руководитель минвостокразвития России Александр Галушка обсудил вопросы развития сотрудничества с председателем Китайской ассоциации туризма Ван Пин, сообщает агентство «Интерфакс».

«Один из наших безусловных приоритетов сотрудничества на Дальнем Востоке — развитие туризма. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вывести это сотрудничество на качественно новый уровень. (...) Мы ставим ясную цель — необходимо увеличить количество туристов из КНР на Дальнем Востоке минимум до 1 млн человек в год», — об этом Галушка заявил на двусторонней встрече. Слова главы ведомства цитирует пресс-служба минвостокразвития.

Китайский глава ассоциации туризма Ван Пин отметила высокий турпотенциал Дальнего Востока.

«Наша ассоциация будет способствовать увеличению туристического потока, разрабатывая автомобильные и другие туристические маршруты»,— сказала она.

Ван Пин считает, что сотрудничество по развитию туризма можно начинать через реализацию совместных проектов в городах Благовещенск в Амурской области и Хэйхе в провинции Хэйлунцзян в КНР. В этих городах было бы целесообразно создать трансграничную территорию сотрудничества, отметила представитель китайской стороны.

«Развитие китайского туризма через Благовещенск и Хэйхе будут способствовать привлечению внимания и к другим регионам Дальнего Востока и может стать прекрасным началом нашего сотрудничества», — сказала Ван Пин.

Согласно информации Ростуризма, в этом году Россию посетили 840 тысяч туристов из Китая. Треть из них побыла на Дальнем Востоке.



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