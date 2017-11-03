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В минвостокразвития планируют увеличить поток туристов из Китая до миллиона в год

Главная Политика
Москва
05:09 3 Ноября 2017
туризм, план, дальний, сотрудничество, россия, китай, восток
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Китая руководитель минвостокразвития России Александр Галушка обсудил вопросы развития сотрудничества с председателем Китайской ассоциации туризма Ван Пин, сообщает агентство «Интерфакс».

«Один из наших безусловных приоритетов сотрудничества на Дальнем Востоке развитие туризма. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вывести это сотрудничество на качественно новый уровень. (...) Мы ставим ясную цель необходимо увеличить количество туристов из КНР на Дальнем Востоке минимум до 1 млн человек в год», — об этом Галушка заявил на двусторонней встрече. Слова главы ведомства цитирует пресс-служба минвостокразвития.

Китайский глава ассоциации туризма Ван Пин отметила высокий турпотенциал Дальнего Востока.

«Наша ассоциация будет способствовать увеличению туристического потока, разрабатывая автомобильные и другие туристические маршруты»,сказала она.

Ван Пин считает, что сотрудничество по развитию туризма можно начинать через реализацию совместных проектов в городах Благовещенск в Амурской области и Хэйхе в провинции Хэйлунцзян в КНР. В этих городах было бы целесообразно создать трансграничную территорию сотрудничества, отметила представитель китайской стороны.

«Развитие китайского туризма через Благовещенск и Хэйхе будут способствовать привлечению внимания и к другим регионам Дальнего Востока и может стать прекрасным началом нашего сотрудничества», — сказала Ван Пин.

Согласно информации Ростуризма, в этом году Россию посетили 840 тысяч туристов из Китая. Треть из них побыла на Дальнем Востоке.

Фото © AP Photo / Andy Wong, File

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