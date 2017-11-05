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В Саудовской Аравии в коррупции обвиняют принцев и министров

Главная Политика
Москва
08:19 5 Ноября 2017
саудовская, аравия, комитет, коррупция, арест, принц
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Саудовской Аравии создан комитет по борьбе с коррупцией. Его руководители выпустили приказ о задержании в стране 10 принцев и четырех действующих министров, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на телеканал Al Arabiya. Журналисты Саудовской Аравии сообщают о смещении со своих постов влиятельных глав национальной гвардии и военно-морского флота.

Задержанные обвиняются в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.

Антикоррпуционный комитет создан по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда, главой комитета назначен наследный принц Мухаммед бен Салман, сообщает «Интерфакс».

По мнению наблюдателей, нынешние действия комитета беспрецедентными в современной истории Саудовской Аравии.

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