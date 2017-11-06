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Президент Владимир Путин выступил с предложением наделить Росгвардию новыми полномочиями

Главная Политика
Москва
13:52 6 Ноября 2017
путин, законопроект, гвардейцы, охрана
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Законопроект, внесенный президентом страны, подразумевает, что Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов России, об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Отмечается, что ряд поправок предложено внести в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии России».

Согласно законопроекту, обеспечение безопасности глав регионов России «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом России не будет принято иное решение», сказано в сопроводительных материалах.

Президент Владимир Путин назначил замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.

Некоторое время назад Владимир Путин подписал указ о назначениях на высшие должности в Росгвардии.

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