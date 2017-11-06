Президент Владимир Путин выступил с предложением наделить Росгвардию новыми полномочиями

Законопроект, внесенный президентом страны, подразумевает, что Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов России, об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Отмечается, что ряд поправок предложено внести в действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии России».

Согласно законопроекту, обеспечение безопасности глав регионов России «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом России не будет принято иное решение», сказано в сопроводительных материалах.

Президент Владимир Путин назначил замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.

Некоторое время назад Владимир Путин подписал указ о назначениях на высшие должности в Росгвардии.