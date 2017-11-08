Президент США назвал КНДР адом в обращении к Ким Чен Ыну

КНДР — это ад, его не заслуживает ни один человек, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Слова он произнес во время выступления в парламенте Южной Кореи.

Выступая с трибуны, Дональд Трамп лично обратился к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Американский лидер заявил, что «вооружения, которыми ты обзаводишься, не делают тебя безопаснее, они ставят твой режим перед лицом большой опасности. Каждый шаг, который ты делаешь в этом мрачном пути, повышают риски, с которыми ты сталкиваешься».

«Северная Корея — этот не тот рай, который представлял себе твой дед. Это ад, который не заслуживает ни один человек», — сказал президент США.

Дональд Трамп также отметил, что «несмотря на все преступления, которые ты (лидер КНДР — примечание агентства «Интерфакс») совершил», США «предложат путь к лучшему будущему».

«Он начинается с прекращения агрессии твоего режима, конца разработки баллистических ракет и полной, доказуемой и окончательной денуклеаризации», — заявил лидер США.



Фото © AFP 2017/ Mandel Ngan