МИД России: президент Владимир Путин готов встретиться с Трампом на полях АТЭС

Президент России Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Вьетнаме.

«Мы слышим заявления самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести, президент Путин к этому готов, американцы об этом знают. Протокольные службы находятся в контакте. Когда графики лидеров будут окончательно прояснены, думаю, вам об этом сообщат», — рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.