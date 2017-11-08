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МИД России: президент Владимир Путин готов встретиться с Трампом на полях АТЭС

Главная Политика
Москва
10:15 8 Ноября 2017
путин, Трамп, саммит, атэс, встреча, мид, россия, сша
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Вьетнаме.

«Мы слышим заявления самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести, президент Путин к этому готов, американцы об этом знают. Протокольные службы находятся в контакте. Когда графики лидеров будут окончательно прояснены, думаю, вам об этом сообщат», — рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет во Вьетнаме 10 и 11 ноября.

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