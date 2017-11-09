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Президент Владимир Путин озвучил российский национальный приоритет XXI века

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Москва
04:56 9 Ноября 2017
президент, путин, статья, дальний, восток, саммит
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава государства Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом России XXI века. Об этом российский президент написал в своей статье «ХХV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию».

«Речь идет о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей, об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров», — сказано в сообщении президента.

Некоторое время назад руководитель минвостокразвития России Александр Галушка говорил о том, что в министерстве планируют увеличить количество китайских туристов на Дальнем Востоке до млн человек в год.

Он также подчеркнул, что одним из основных приоритетов сотрудничества на Дальнем Востоке является развитие туризма.

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