Президент Владимир Путин озвучил российский национальный приоритет XXI века

Глава государства Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом России XXI века. Об этом российский президент написал в своей статье «ХХV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию».

«Речь идет о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей, об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров», — сказано в сообщении президента.

Некоторое время назад руководитель минвостокразвития России Александр Галушка говорил о том, что в министерстве планируют увеличить количество китайских туристов на Дальнем Востоке до млн человек в год.

Он также подчеркнул, что одним из основных приоритетов сотрудничества на Дальнем Востоке является развитие туризма.