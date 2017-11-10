Президент Владимир Путин прилетел во Вьетнам для участия в саммите АТЭС

Глава России прилетел во вьетнамский Дананг, там пройдет саммит АТЭС с 10 по 11 ноября.



Также в рамках саммита Владимир Путин встретится с членами делового совета. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг расскажет о целях и задачах председательства страны в АТЭС, также лидеры стран — участники саммита обозначат планы на следующий год.

Президент России Владимир Путин планирует провести несколько двусторонних встреч, среди которых — с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В администрации американского президента заявили, что на сегодняшний день окончательной договоренности о переговорах между лидерами двух стран нет.

Некоторое время назад в Кремле и Белом доме не исключали возможность такой встречи на полях АТЭС в Дананге 10 ноября.

Планируется, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят проблемы Северной Кореи, Украины, Сирии и борьбу с терроризмом. Американский президент уже заявлял о важности встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что встреча лидеров двух стран — это возможность обменяться мнениями по самым важным вопросам: и международным, и двусторонним.