Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2018, сообщают СМИ

Всемирное антидопинговое агентство не будет восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах на заседании совета учредителей организации. Заседание пройдет в четверг, 16 ноября, сообщил журналист Хайо Зеппельт телеканалу ARD.



Как уточняет РИА «Новости», Зеппельт заявил, что такое решение может привести к тому, что сборная России будет отстранена от участия в Олимпийских играх—2018, которые пройдут в Южной Корее.

Он также сообщил, что «Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб».

Два года назад WADA выступило с обвинениями в адрес России. В антидопинговом агентстве заявили, что российская сторона неоднократно нарушала антидопинговые правила. Агентство также вынесло решение о несоответствии УСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА рассмотрят 16 ноября.

Российские власти многократно отмечали отсутствие в стране господдержки применения допинга в спорте.

По данным Daily Mail, информатор WADA Григорий Родченков передал новые данные комиссии МОК о допинге в российском спорте.

Решение о допуске России к участию на Олимпиаде-2018 примут на исполкоме Международного олимпийского комитета в начале декабря.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес российских спортсменов в применении допинга, заявил, что скандал может быть связан с предстоящими в стране выборами в главы государства в 2018 году.