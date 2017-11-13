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Помощник президента России рассказал о возможности новой встречи Путина и Трампа

Главная Политика
Москва
13:09 13 Ноября 2017
организации, встреча, президент, путин, Трамп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новая встреча российского и американского президентов еще не обсуждается, многосторонних форматов, в рамках которых Владимир Путин и Дональд Трамп могут оказаться на одной площадке, в ближайшие недели не запланировано, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на помощника президента России Юрия Ушакова.

«Этот вопрос еще даже не обсуждался», — заявил Юрий Ушаков журналистам на вопрос о том, обсуждается ли подготовка новой встречи лидеров.

Он отметил, что многочисленные контакты лидеров двух стран имели место во вьетнамском Дананге на полях саммита АТЕС. «Пока о других я не слышал даже», — сказал он.

В рамках саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп не смогли провести полноценную двухстороннюю встречу, несмотря на это, они несколько раз беседовали «на ногах».

На пресс-конференции Владимир Путин отметил, что с американским коллегой они обсудили все, что планировали, но тем не менее нужно найти возможность и командам двух стран, и на уровне президентов сесть и поговорить по всему комплексу отношений.

Дональд Трамп заявил в субботу вечером, 11 ноября, что рассчитывает «в будущем» провести со своим российским коллегой встречу по КНДР.

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