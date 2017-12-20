В России за телефонный терроризм будут лишать свободы до десяти лет

В среду, 20 декабря, Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание за телефонный терроризм. Лишать свободы могут на срок от трех до десяти лет.

Сейчас максимальное наказание за подобное преступление, согласно статье 207 уголовного кодекса России — заведомо ложное сообщение об акте терроризма — составляет до пяти лет лишения свободы.

Согласно новому закону, будут предусмотрены четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности. Каждая из них может последовать после сообщения о готовящемся взрыве, уточняет «Интерфакс».

Сейчас таких ступеней только две, также отдельно не выделено наказание за ложное сообщение о минировании социальных объектов и органов власти.