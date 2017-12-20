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В России за телефонный терроризм будут лишать свободы до десяти лет

Главная Политика
Москва
11:07 20 Декабря 2017
госдума, закон, телефон, терроризм, наказание, лишение, свобода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В среду, 20 декабря, Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание за телефонный терроризм. Лишать свободы могут на срок от трех до десяти лет.

Сейчас максимальное наказание за подобное преступление, согласно статье 207 уголовного кодекса России — заведомо ложное сообщение об акте терроризма составляет до пяти лет лишения свободы.

Согласно новому закону, будут предусмотрены четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности. Каждая из них может последовать после сообщения о готовящемся взрыве, уточняет «Интерфакс».

Сейчас таких ступеней только две, также отдельно не выделено наказание за ложное сообщение о минировании социальных объектов и органов власти.

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