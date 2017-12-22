Президент Владимир Путин после встречи с бизнесменами предложил дать Сечину и Евтушенкову время поговорить

На встрече президента России и представителей бизнеса в четверг, 21 декабря, конфликт между компанией «Роснефть» и АФК «Система» не обсуждался. Тем не менее его косвенно упомянули в самом конце мероприятия, об этом агентству «Интерфакс» сообщил один из участников встречи президента и бизнеса.

После завершения общения президент Владимир Путин обратил внимание собравшихся на позднее время, он также предложил завершить встречу, чтобы Игорь Иванович (Сечин — примечание «Интерфакса») и Владимир Петрович (Евтушенков — примечание «Интерфакса») успели обсудить имеющиеся противоречия, рассказал информационному агентству участник встречи.

В АФК «Системе» от комментариев отказались, получить комментарий «Роснефти», как сообщает «Интерфакс», пока не удалось.

«Роснефть» выступает с требованием к АФК «Система» выплатить несколько сотен миллиардов рублей. Сумма будет компенсацией убытков, понесенных, как отмечает государственная компания, «Башнефтью» в результате инициированной АФК реорганизации. В свою очередь АФК «Система» считает все претензии необоснованными, по мнению представителей «Системы», действия оппонентов являются попыткой довести АФК до банкротства.