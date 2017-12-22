Правительство России выделяет 7,7 млн евро как взнос в МАГАТЭ в 2018—2020 годы

Решение о внесении взноса обеспечит полноценное участие России в деятельности организации, уточняют эксперты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении добровольных взносов в размере 7,66 млн евро в период с 2018 по 2020 годы в Фонд технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии — МАГАТЭ. Информация о взносе опубликована в пятницу, 22 декабря, на сайте российского правительства.

«Подписанным распоряжением госкорпорации «Росатом» направляются средства на уплату взносов Российской Федерации в Фонд в 2018 году в размере до 2,55 млн евро, в 2019 и 2020 годах — до 2,56 млн евро ежегодно», — сказано в сообщении кабмина.

Исходя из данных правительственного документа, средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В правительстве пояснили, что принятое решение обеспечит полноценное участие России в деятельности МАГАТЭ. Также это будет способствовать решению задачи укрепления инновационного потенциала российских ядерных технологий и расширения сферы их использования в рамках госпрограммы.