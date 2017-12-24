Съезд КПРФ выдвинул Павла Грудинина кандидатом на выборы президента

Высший руководящий орган КПРФ — съезд партии — выдвинул в субботу директора подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом на выборы президента 2018 года. Решение было принято по итогам тайного голосования делегатов съезда.

Главой предвыборного штаба Грудинина станет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава КПРФ четырежды баллотировался в президенты России, и всякий раз занимал второе место. По словам неназванных источников РБК, он передумал баллотироваться в пятый раз из-за проблем со здоровьем.

Павлу Грудинину 57 лет, он москвич, по образованию — инженер. В 1990 году он пришел работать в совхоз имени Ленина (расположен в Ленинском районе Московской области, администрация — в Домодедовском районе Москвы). Руководит совхозом имени Ленина последние 22 года. С 1997-го по 2011 год он был депутатом Московской областной думы и членом партии «Единая Россия». На президентских выборах 2000 года Грудинин был доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Грудинину пришлось оставить депутатскую карьеру после интервью журналу «Русский репортер», в котором он рассказал, что бывает, «когда на площадке беленький мальчик с черненьким дерутся». С тех пор бывший единоросс регулярно критикует правительство.

Своим лозунгом на выборах-2018 Грудинин намерен сделать призыв «За всех». Он выразил уверенность, что этот призыв «дойдет до каждого». При этом он подчеркнул, что один из ключевых пунктов программы заключается в том, что «рабочий человек должен жить лучше, чем бездельник».

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. О намерении баллотироваться, в частности, заявляли Владимир Путин как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и правозащитница Екатерина Гордон.