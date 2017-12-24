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Власти Чечни рассказали о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Главная Политика
Москва
06:24 24 Декабря 2017
общество, соцсети, политика, кадыров
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны для пользователей. При попытке перехода по ссылке Instagram сообщает, что причиной отсутствия доступа к профилю может быть «недействительная ссылка» или удаление страницы пользователем или блокировка профиля администрацией соцсети.

При этом профиль главы Чечни во «ВКонтакте», как и его Telegram-канал, по-прежнему доступны.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщил РБК, что «совершена подлая диверсионная кибератака». По его мнению, за этой атакой стоят те, кто «постоянно обвиняют нас в кибератаках». Он добавил, что не сомневается, что атака была организована «по указке Госдепа США».

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — добавил министр.

Что касается реакции самого господина Кадырова на блокировку, то он сказал, что «доволен», и мысль «покинуть сеть» давно приходила ему в голову. Позднее Кадыров заявил, что завел аккаунт в социальной сети Mylistory и планирует публиковать там важные новости, фотографии и видео.

Приложение Mylistory доступно AppStore для пользователей устройств Apple. Автором приложения значится Магомед Эсханов. Власти Чечни заявляли, что Mylistory разрабатывается как альтернатива западным соцсетям.

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