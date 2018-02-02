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Вышло в свет ранее неизвестное интервью первого президента России Бориса Ельцина

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Москва
08:57 2 Февраля 2018
интервью, президент, российский, публикации
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На своем YouTube-канале музыкальный продюсер и издатель Александр Чепарухин разместил ранее неизвестное интервью с первым президентом России Борисом Ельциным. Их беседа прошла в 1990 году в поезде МоскваРига. Об этом Чепарухин написал на в своем посте в соцсети Facebook. Он пояснил, что во время перестройки был аспирантом, научным сотрудником МГУ и экологическим активистом. Александр Чепарухин признался, что мечтал познакомиться с Ельциным, так как считал его «исполином борьбы за настоящую свободу» и хотел «расположить Запад к «настоящему» лидеру страны». «Случай представился сразу после его [Ельцина] избрания председателем Верховного Совета РСФСР в конце мая 1990», — говорит музыкальный продюсер.

В то время его друзья — австрийский журналист Вернер Кройтлер и заместитель главного редактора журнала «Огонек» Валентин Юмашев — узнали, что Ельцин едет на поезде в Ригу. Сам Чепарухин убедил охранника политика в том, что они — «фанаты Ельцина». Он вспоминает, что уже через несколько минут они уже записывали беседу на видеокассету.

«Интервью и наш репортаж заняли целый разворот австрийской газеты Kurier. Его перепечатали чуть ли не все издания мира. Это было первое интервью Ельцина за несколько лет», — сказано в сообщении. Автор поста добавил, что встретил «искреннего, сентиментального, откровенного человека», который разговаривал «за жизнь» и чуть не плакал, «удивляясь подлости своих бывших соратников».

Тогда первый президент России, а в 1990 году еще председатель Верховного Совета РСФСР, говорил о падении авторитета «союзного правительства», перспективах получения поддержки от стран Запада, благотворительности, целях радикальных реформ демократизации, рассуждает о рисках и ошибках на этом пути и сетует, что сограждане «растеряли человечность, хотя имеют хорошие корни и традиции».

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