Матвиенко предложила создать в России должность министра одиночества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила задуматься о введении в России министра одиночества по примеру Великобритании, где ранее была создана аналогичная должность. Об этом она заявила на встрече с работниками социальной сферы села, передает «Интерфакс».

По мнению Матвиенко, государство должно любыми способами добиваться того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими.

«На фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека — эмоциональных, моральных», — отметила она. «Это очень важная тема — одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание», — добавила Матвиенко.

Матвиенко напомнила, что уже выступала с похожей инициативой. Раньше она предлагала создать «министерство счастья» по примеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но эта идея не нашла поддержки.

«Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся», — заключила политик.

В январе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о назначении Трейси Кауч министром по вопросам одиночества. В ее обязанности входит разработка правительственной стратегии по борьбе с одиночеством среди британцев.​​