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Суд разрешил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу уехать в Германию

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Москва
04:11 3 Февраля 2018
общество, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мосгорсуд разрешил гражданину Узбекистана, журналисту «Новой газеты» Худоберди Нурматову (пишет под псевдонимом Али Феруз) выехать в «третью страну», если он предоставит соответствующие документы, передает «Интерфакс».

Феруз заявил в суде, что «не хочет получать убежище и легализовываться в России», а хочет уехать. По словам журналиста, у него «есть проездной документ от Международного Красного креста и германская виза». Он попросил суд дать ему возможность уехать из страны.

Феруза задержали летом 2017 г. В августе Басманный суд Москвы постановил оштрафовать журналиста на 5000 руб. и выдворить его из страны в связи с нарушением режима пребывания в России. Суд также оштрафовал «Новую газету» на 400 000 руб. за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина.

Али Феруз сообщил в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за своей журналистской работы подвергался преследованиям и пыткам в этой стране. Кроме того, журналист рассказал, что его родственники проживают в России, а сам он с 7 до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске.

Феруз пожаловался на решение суда в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). До решения суда журналист не может быть выдворен из России, поэтому он находится в центре временного содержания.

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