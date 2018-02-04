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Проживающим в Великобритании российским олигархам придется объяснять происхождение своего богатства

Главная Политика
Москва
05:47 4 Февраля 2018
общество, политика, великобритания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Олигархи, владеющие активами в Великобритании, должны будут объяснить происхождение своих средств, заявил замминистра внутренних дел страны Бен Уоллес в интервью The Times. По оценкам британского правительства, ежегодно в Великобритании отмывается около $90 мдрд.

Министр заявил изданию, что хочет, чтобы «полная сила правительства» пресекла деятельность преступников и коррумпированных политиков, которые используют Великобританию как площадку и убежище.

«Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь», — сказал он.

По словам, господина Уоллеса, он хочет привлечь внимание общественности к жизни российских олигархов в Великобритании, которая представлена в телевизионной драме «Макмафия».

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